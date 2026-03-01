Bahçelievler Belediyesi'nden İftar Programı - Son Dakika
Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi\'nden İftar Programı
01.03.2026 20:56
Bahçelievler Belediyesi, basın mensuplarını iftar sofrasında buluşturdu. Yeni projeler tanıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği programda basın mensuplarını iftar sofrasında buluşturdu.

Bahçelievler Belediyesi Kongre ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programa, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, basın mensuplarının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu, gazetecilerin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Basının toplum ile hakikat arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Bahadır, "Sizler bu şehrin hafızasısınız. Yapılan hizmetleri vatandaşımıza ulaştıran, eksiklerimizi bize hatırlatan ve kamu adına soru soran önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz." dedi.

Gazze'de görevi başındayken hayatını kaybeden gazetecileri anan Bahadır, gazeteciliğin sadece bir meslek değil aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Konuşmasında genç iletişimcilere yönelik yeni bir projeyi de paylaşan Bahadır, Bahçelievler Medya Akademisi'ni hayata geçireceklerini açıkladı.

Bahadır, alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek atölye, seminer ve eğitim programlarıyla medya sektörüne yeni yetenekler kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade eden Bahadır, basınla sürdürülebilir ve güçlü bir iletişim kurmaya önem verdiklerini kaydetti.

Bahadır, ramazan ayı boyunca ilçede sosyal destek çalışmaları, iftar programları ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirterek, programa katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hakan Bahadır, Bahçelievler, Güncel, İftar, Medya, Son Dakika

