Bahçelievler Belediyesi'nden Yalan Haberlere Açıklama

Bahçelievler Belediyesi, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı bir bina tek darbeyle yıkıldı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, "Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı bir bina tek darbeyle yıkıldı" başlığıyla paylaşılan bir videonun dolaşıma sokulduğu aktarıldı.

Videoda kullanılan görüntülerin daha önce yaz aylarında Malatya'da gerçekleştirilen bir yıkım çalışmasına ait olduğu belirtilen açıklamada, aynı görüntülerin geçmiş dönemlerde de farklı il ve ilçelerin adı kullanılarak servis edildiği, zaman zaman farklı şehirlerle ilişkilendirilerek paylaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bazı mecralarda görüntülerin Bahçelievler'de gerçekleşmiş gibi gösterilerek, kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

İlçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının ilgili mevzuat, mühendislik kuralları ve gerekli güvenlik önlemleri çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, Bahçelievler'in 2024 ve 2025 yılları itibarıyla kentsel dönüşümde Türkiye'de en fazla dönüşüm gerçekleştiren ilçe olarak 1. sırada yer aldığına dikkati çekildi.

Açıklamada, ilçede yürütülen çalışmaların temel amacının vatandaşların daha güvenli, sağlam ve modern yapılarda yaşamalarını sağlamak olduğunun altı çizildi.