15 Temmuz anma tartışması mecliste gerilime yol açtı

Bahçelievler Belediye Meclisinde, CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'ın 15 Temmuz'u anmaması nedeniyle tartışma yaşandı.

Bahçelievler Belediye Meclisi temmuz ayı birinci oturumu, Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir, gündem maddelerinin görüşülmesini kapatmak isteyen Aktaş'a, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Özdemir'e cevap veren Aktaş, "O benim içimden geldiği zaman söylerim zaten. Ben öyle bir şey düşünmüyorum şu anda. Bütün şehitlerimizi ben saygıyla anıyorum ama 15 Temmuz'la ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim, bu benim fikrim. Sizin baskınızla, sizin söyleminizle bu olmaz. Ben gündemi kapatıyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan ise Özdemir'in Meclis Başkan Vekiline nezaketli davranması gerektiğini ifade ederek, haksızlık yaptığını öne sürdü.

Birçok kişinin çeşitli konuşmalar yaptığını, duygularını dile getirdiğini belirten Özcan, "Bu milleti birbirine düşürecek, toplumsal kamplaşma yapacak, devletin üniter yapısını sıkıntıya sokacak, rejimi ortadan kaldırmaya çalışacak bütün hareketleri, kendi ülkesinin insanına kurşun atacak, tankla insanların üzerinden geçecek, uçakla kendi meclisini bombalayacak girişimleri kınıyoruz. 15 Temmuz'da Bahçelievler'de şehitler varmış, onları rahmetle anıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz var, Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

"15 Temmuz'u kısaca bir anın diye nezaketli bir şekilde hatırlatma yapmak istedim"

AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir de Meclis Başkan Vekilinin, meclis açılış konuşmasında Başbağlar ve Madımak'ı andığını söyledi.

Meclis Başkan Vekilinin 15 Temmuz'u unutmuş olabileceği düşüncesiyle bir hatırlatma yaptığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Ben en son kapanırken en azından '15 Temmuz'u kısaca bir anın' diye nezaketli bir şekilde hatırlatma yapmak istedim. Siz olmaması gereken bir cümle, 'Ne zaman içimden gelirse o zaman, bana bırakın.' dediniz. Yani Başkanım 15 Temmuz'u anmak için içinizden gelmesi gerekiyor bunun kusura bakmayın da. Siz şu anda meclisi yöneten kişisiniz, burada Belediye Meclis Başkan Vekilisiniz. Burada bunu anamıyorsanız, bunu anmaktan imtina ediyorsanız kusura bakmayın kendinizi sorgulamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Aktaş ise "Ben burada tartışmayı büyütmemek adına konuşmuyorum, konuşursam olay çok farklı yere gider. O yüzden istemiyorum, ben gündemi kapatmak istiyorum. Sizin baskınızla bir şey söylemek zorunda değilim. Ben onu anmak zorunda değilim, o benim kişisel görüşüm." dedi.

Aktaş, tartışmaların ardından meclis oturumunu kapattı.