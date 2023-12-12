 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bahçelievler'de araç kaldırıma çıktı, öğrenciler son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de araç kaldırıma çıktı, öğrenciler son anda kurtuldu

Bahçelievler'de aracını park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen iki lise öğrencisi, aracın altından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

12.12.2023 - 09:44,
Abone Ol

BAHÇELİEVLER'de aracını park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki lise öğrencisi, aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 08.40 sıralarında, Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aracını park etmeye çalışan sürücü, geri geldiği sırada fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyerek okula giden iki lise öğrencisi, kendilerine doğru gelen aracı aracı son anda fark ederek hızlı adımlarla ezilmekten kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler\'de araç kaldırıma çıktı, öğrenciler son anda kurtuldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bahçelievler, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de araç kaldırıma çıktı, öğrenciler son anda kurtuldu - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:17:50. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de araç kaldırıma çıktı, öğrenciler son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement