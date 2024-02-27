Bahçelievler'de Aracının Lastiği Patlayan Profesöre Trafik Polisleri Yardım Etti - Son Dakika
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Bahçelievler'de Aracının Lastiği Patlayan Profesöre Trafik Polisleri Yardım Etti

Bahçelievler\'de Aracının Lastiği Patlayan Profesöre Trafik Polisleri Yardım Etti

Bahçelievler'de seyir halindeyken aracının lastiği patlayan Prof. Dr. Bedia Çakmakoğlu'na yoldan geçen trafik polisleri yardım etti. Polisler, zor durumda olduğunu gördükleri sürücüye yardım ederek lastiğini değiştirdi. Çakmakoğlu, polislere teşekkür ederek, kendisine yardım teklifinde bulunan polislerin her işinin rast gitmesini diledi.

27.02.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Bahçelievler'de seyir halindeyken aracının lastiği patlayan profesöre yoldan geçen trafik polisleri yardım etti.

D-100 kara yolu Ataköy Kavşağı mevkisi yan yolda aracıyla ilerleyen Prof. Dr. Bedia Çakmakoğlu'nun otomobilinin lastiği patladı.

Çakmakoğlu, diğer sürücülerin uyarısı üzerine aracını yolun kenarına çekti.

Bu sırada yoldan geçen trafik polisleri zor durumda olduğunu gördüğü sürücüye yardım ederek lastiğini değiştirdi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedia Çakmakoğlu, polislerin kendisine yardım teklifinde bulunduğunu anlatarak, "İnşallah onun da her işi rast gitsin. Lastiğim patlamış ve jantın üzerinde uzun süre gitmişim. Yandan uyardılar." dedi.

Çakmakoğlu, kendisine yardım eden polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Aracının Lastiği Patlayan Profesöre Trafik Polisleri Yardım Etti - Son Dakika
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