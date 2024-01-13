Bahçelievler\'de çıkan yangında kadınlar kuşlarını ve köpeğini kurtardı

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangını son anda fark eden 2 kadın kuşlarını ve köpeğini alarak kendini sokağa attı. Kadınlar yangını gözyaşları içinde izledi. Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahale sonucunda söndürülürken, bodrum kattaki evde büyük hasar oluştu.

Şirinevler Mahallesi Akgün Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum katta ikamet eden 2 kadın uyudukları sırada dumanları fark etti. Can havliyle kuşlarını ve köpeğini alarak kendilerini dışarıya attılar. Dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evinin yanışını gözyaşları içerisinde izleyen kadını olay yerine gelen arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşayan apartman sakinleri de kendilerini sokağa attı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek üst katlara sıçramasını önledi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken evde büyük çapta hasar oluştu.

Yangını nedeniyle kendisini sokağa atan Selman Çeçen, Biz uyuyorduk, telefon gelince evden acele bir şekilde çıktık. Ben yangın çıkan evin bir üst katında oturuyorum. Yaralanan kimse olmadı. Evden bayağı bir duman çıkıyordu dedi.