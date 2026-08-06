Bahçelievler'de Çöken Binanın Öncesi ve Sonrası - Son Dakika
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Bahçelievler'de Çöken Binanın Öncesi ve Sonrası

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Bahçelievler'de çöken binanın öncesinde tedbir alındı, can kaybı yaşanmadı, yıkım işlemleri başladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çöken 4 katlı binanın gece gelen ihbar üzerine tedbir alınarak boşaltıldığını belirterek, "Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldiği ihbarı gelince zabıtamız, İmar Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, başkan yardımcılarımız, polis arkadaşlarımız, itfaiye hep beraber müdahale ettik" dedi.

Bahadır, Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta, akşam saatlerinde çöken 4 katlı binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bahadır, "Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldiği ihbarı gelince zabıtamız, İmar Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, başkan yardımcılarımız, polis arkadaşlarımız, itfaiye hep beraber müdahale ettik. Dün akşam bu binayı boşalttık gece saat 03.00'te. Komşularımızı otellere yerleştirdik. Bir kısmı otellere gitti, misafir ettik. Bir kısmı da tanıdığına gitti. Fakat bugün akşam yaklaşık saat 20.00-21.00 gibi bina boşken, metruk haldeyken çöktü." ifadelerini kullandı.

Bahadır, yine de tedbirleri aldıklarını kaydederek, "Bahçelievler Belediyesinin arama kurtarma ekibi, AFAD, itfaiye hep beraber araştırmalar yapıldı. Bizim köpeklerimiz de var, AFAD'ın da var. Hep beraber bakıldı. Allah'a şükür hiçbir şey yok, yani insan yok içeride veya kedi köpek de yok. Öyle olunca şimdi onu bırakıyoruz. Yandaki binada bir sıkıntı var, onun verdiği. Şimdi onu yıkacağız ki o aynı akıbete uğramasın komşularımıza, diğer yerlere zarar vermesin diye." şeklinde konuştu.

"Dua ediyoruz ki can kaybımız, yaralanmamız olmadı"

Bahadır, "Biz buradayız, tedbirlerimizi alıyoruz. Valilik olarak, Kaymakamlık olarak, Bahçelievler Belediyesi, itfaiye, AFAD hep beraber buradayız. Komşularımızın yanındayız. Çok geçmiş olsun diyoruz. Bir kimseye zarar gelmeden yıkılması bir şans. Tabii hiç yıkılmasa daha iyiydi. Komşularımızın eşyaları kaldı. Kimisinin çeyizi kaldı ona üzülüyoruz ama dua ediyoruz ki can kaybımız, yaralanmamız olmadı." ifadelerini kullandı.

Çöken binada arama çalışmasının tamamlandığını, hem köpeklerle hem de dinleme cihazlarıyla çalışma yapıldığını aktaran Bahadır, "Herhangi bir şey yok. Ayrıca dün akşam boşaltılırken arkadaşlarımız hepsinin telefonlarını almışlar, hepsi arandı ulaşıldı. Ayrılanların nerede olduklarını biliyoruz, şu anda burada olmadıklarını biliyoruz." dedi.

Bahadır, diğer binanın yıkımına da bu gece başlayacaklarını belirterek, "Belki komşularımızı gece rahatsız etmiş olacağız ama riskli olabilir, geceleyin çökebilir, yarın gündüz çökebilir. Çökerken, karşı apartmanı boşalttık hemen gördüğünüz gibi, onlara zarar verebilir. Ondan dolayı şimdi başlayacak. O bina tehlikeli, onda da kolonlarında çatlama varmış. Onu bu akşam yıkacağız." diye konuştu.

Öte yandan, riskli görülen diğer binanın da iş makineleri yardımıyla yıkımına başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Çöken Binanın Öncesi ve Sonrası - Son Dakika

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