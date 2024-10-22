Bahçelievler'de Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
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Bahçelievler'de Kaçak Silah Operasyonu

Bahçelievler\'de Kaçak Silah Operasyonu

Bahçelievler'de 6 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

22.10.2024 12:46
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Bahçelievler'de kaçak silah imalatı, sevkiyatı ve ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca silah imalatı, sevkiyatı ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bahçelievler'de illegal silah atölyesi ve deposu olarak kullanılan adrese İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş 41 silah ve bunlara ait şarjörler, 17 Glock marka silah ve şarjörler, Baretta marka 11 tabanca ve şarjörleri, otomatik tabanca ve 2 şarjörü, 1300 kurusıkı tabanca gövdesi ve sürgüsü, 3 bin 240 açık uçlu namlu, 290 şarjör, 540 kurusıkı silah, 20 poşet içerisinde çok sayıda irca mili ve yayı ile 5 poşet içerisinde şarjör alt kapakları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüphelilere yönelik sorgulamada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak", "hakaret", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "tehdit", "kasten yaralama", "taksirle yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika

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