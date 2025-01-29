Bahçelievler\'de Metrobüs Arızası

Bahçelievler'de metrobüsün arızalanması sonucu yolcular metrobüs yolunda beklemek zorunda kaldı.
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Bahçelievler ile Şirinevler durakları arasında arıza yaptı.
Araçta bulunan yolcular görevlilerin gözetiminde metrobüs yoluna indirildi.
Bir süre yolda bekleyen yolcular, aynı hattaki arkadan gelen metrobüslere bindirildi.
Arızalanan metrobüs için teknik ekip sevk edildi.
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