Bahçelievler'de Minibüs Şoförüne Silahlı Saldırı
Bahçelievler'de duraklayan minibüs şoförü, şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.
Bahçelievler'de trafikte durduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan minibüs şoförü yaralandı.
Kocasinan Merkez Mahallesi'nde trafikte duran minibüsün kapısını açan şüpheli, şoföre silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan minibüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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