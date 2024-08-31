Bahçelievler'de Polisten Kaçan Şüpheliden Birisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bahçelievler'de Polisten Kaçan Şüpheliden Birisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Bahçelievler\'de Polisten Kaçan Şüpheliden Birisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de devriye gezen polis ekipleri, kimlik kontrolü yapmak istedikleri 3 şüpheliyi takip etti. Suriye uyruklu oldukları ve kimlikleri olmadığı için kaçan şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise çıktığı çatı katındaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi, ancak şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti.

31.08.2024 14:47
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Bahçelievler'de polisten kaçan 3 şüpheliden biri, çıktığı çatı katındaki daireden düşerek öldü.

Kocasinan Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri 3 kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Polisi gören şüpheliler ise kaçarak oturdukları evin bulunduğu sokağa girdi.

Suriye uyruklu oldukları ve kimlikleri olmadığı için polisten kaçtıkları öğrenilen şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise çatı katına çıktı.

Polis, kaçan kişinin girdiği dairenin kapısını çaldığı sırada şüpheli balkondan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri 4'üncü kattan düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı anlatan bina sakini Fikri Kelkik, polisin kimliğini sorduğu kişilerden birinin koşup aşağı atladığını söyledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Bahçelievler, 3-sayfa, Suriye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Polisten Kaçan Şüpheliden Birisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Polisten Kaçan Şüpheliden Birisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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