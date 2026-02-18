Bahçelievler'de Ramazan Etkinlikleri

Bahçelievler Belediyesi, ilçe genelinde iftar programları, sıcak yemek hizmetleri, sosyal yardımlar ve kültürel etkinliklerle ramazan ayının manevi atmosferini yaşatacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Soframız bir, gönlümüz bir" anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında ramazan boyunca Kuleli Koçtaş önü, Soğanlı Meydanı, Halit Ziya Uşaklıgil Okulu ve Yayla İş Bankası yanı olmak üzere 4 ayrı noktada kurulacak iftar çadırlarında her gün binlerce vatandaşa sıcak yemek ikram edilecek.

İftar saatine trafikte veya iş çıkışında yakalanan vatandaşlar için ise Şirinevler Meydanı, Kuleli, Ömür Plaza önü, Metroport önü ve Soğanlı Meydanı'nda iftara kısa süre kala sıcak çorba dağıtımı yapılacak.

Geçen yıl uygulamaya alınan "Alo İftar" hizmeti bu ramazanda da devam edecek. Hasta, yalnız yaşayan, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların iftar yemekleri evlerine ulaştırılacak. Ramazan boyunca yaklaşık 15 bin haneye evde sıcak yemek hizmeti sunulacak.

Ramazan yardımları kapsamında 33 bin aileye erzak kolisi ve market kartı desteği sağlanacak.

İlçedeki tüm fırınlarda geçerli olmak üzere hane başına günlük 2 pide kuponu verilecek, ramazan süresince toplam 100 bin pide kuponu dağıtılacak. Yaklaşık 10 bin kişiye de hurma dağıtımı yapılacak.

Ayrıca, 600 çocuğa bayramlık giyim yardımı ulaştırılacak. Bahçelievler Aile Destek Evi aracılığıyla vatandaşlar bayramlık kıyafetlerini temin edebilecek.

Ramazan ayı boyunca Adak Kesim Merkezinde kesilen ve bağışlanan kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Öte yandan, ramazan boyunca cuma, cumartesi ve pazar akşamları Kuleli Etkinlik Çadırı'nda söyleşiler, şiir dinletileri, tasavvuf ezgileri ve semazen gösterileri düzenlenecek.

Çocuklara yönelik animasyon ve kültürel etkinliklerin yanı sıra belediyeye bağlı kütüphanelerin ramazan süresince 7 gün 24 saat hizmet vermesi planlanıyor.