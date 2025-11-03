Bahçelievler'de silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 3 yaralı

03.11.2025 09:09
Bahçelievler\'de silahlı saldırı: 3 yaralı
Husumetli kişinin evinin önünde bekleyen şüpheli, silahlı saldırı düzenledi. 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de iddiaya göre husumetli olduğu kişinin evinin önünde bekleyen şüpheli, husumetlisine silahlı saldırıda bulundu. Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHTAN SEKEN KURŞUNLAR O SIRADA YOLDAN GEÇEN 2 KİŞİYE İSABET ETTİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Sakız Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerden biri, yanındaki silahla husumetlisinin evinin önünde beklemeye başladı. Husumetli olduğu kişiyi gören şüpheli silahıyla ateş ederek husumetlisini yaraladı. Silahtan seken kurşunlar olay anında yoldan geçen 2 kişiye daha isabet etti.

ŞÜPHELİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

