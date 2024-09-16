Bahçelievler'de Sünnet Şöleni

Güncel

Bahçelievler Belediyesince sünnet ettirilen 500 çocuk için şölen düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl organize edilen Sünnet Şölen'i, bu yıl sünnet olan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirildi.

Şölende yapılan jonglör gösterileri, bubble show, şişme maskotlar, çocuk şarkıları ve sürpriz yarışmalar gibi aktivitelerde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinliklerin ardından şarkıcı Berdan Mardini konser verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, göreve geldiğinden beri ilçe sakinlerine her konuda, her saat yardımcı olmak için uğraştıklarını, hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye gayret ettiklerini belirtti.