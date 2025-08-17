Bahçelievler Dönüşümde Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bahçelievler Dönüşümde Önde

Bahçelievler Dönüşümde Önde
17.08.2025 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler, 'Yarısı Bizden' kampanyasında İstanbul'da en çok başvuru yapan ilçe oldu.

'YARISI Bizden' kampanyasında İstanbul genelinde yapılan 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738'i Bahçelievler'den geldi. İlçe, yüzde 22'lik oranla birinci sırada yer aldı. Deprem riskine karşı başlatılan dönüşüm seferberliği kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hız kazanan kampanyayla vatandaşlara, ev ve iş yerlerini depreme dayanıklı hale getirmeleri için hibe, kredi ve taşınma desteği veriliyor. Her bir konut için sağlanan 1 milyon 875 bin liralık finansman desteği sayesinde, vatandaşlar binalarını güvenli şekilde yeniden inşa ettirebiliyor.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL'UN YÜZDE 22'SİNİ DÖNÜŞTÜRDÜ

İstanbul genelinde 2024'ten bu yana kampanyaya yapılan 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738'i Bahçelievler'den geldi. Böylece Bahçelievler, yüzde 22'lik payla en çok başvurunun yapıldığı ilçe oldu. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını belirterek, "17 Ağustos 1999'u unutmadık, 6 Şubat 2023'ü de unutamayız. 'Eski, kötü, mezar ev, deprem evi' dediğim yapılar yavaş yavaş eriyor. Bahçelievler'de 22 bin bina var. Bunların yüzde 40'ı 1999 sonrası yapıldı, geri kalan yüzde 60'ını yeniliyoruz" dedi.

DÖNÜŞÜM İÇİN 7 BİN BİNA TEŞVİK EDİLDİ

Bahadır, göreve geldikten sonra ilçede 8 kentsel dönüşüm planını devreye aldıklarını, 7 bin binanın yenilenmesi için teşvik sağladıklarını ifade etti. Mahallelerde kurdukları Kentsel Dönüşüm İrtibat Büroları sayesinde vatandaşların bilgiye kolay ulaşabildiğini dile getiren Bahadır, "Vatandaş belediyeye gelmeden, evine en yakın noktadan hakkını öğreniyor. 'Çıkma alabilir miyim, yükselebilir miyim, küçülür mü?' hepsini öğrenebiliyor. Devletin sağladığı destekle sürecin hızlandığını ancak asıl sorumluluk yerel yönetimlerde" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün hız kazanması için vatandaşlara çağrıda bulunan Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarını, eşlerini, torunlarını, kendilerini seviyorlarsa komşularıyla anlaşsınlar. Noter sözleşmesini yapsınlar ve bize gelsinler. Bu imkanları kaçırmayın. Bahçelievler'de 8 plan notuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında sınırsız fırsat var. Lütfen ölüm evlerinde oturmayın. Bahçelievler'de 2024 yılında 400 bina yıkıldı, 2025 yılı sonunda bu rakamın 700-1000 arası olacak; Önümüzdeki 5-6 yıl içinde ilçede riskli bina kalmayacak. Belediye olarak, ek teşvikler uygulıyoruz, 600 metrekarelik birleşim sağlayan vatandaşlara yüzde 15 bonus hakkı veriyoruz. Bu uygulamayı otopark sorununu çözmek için geliştirildik. Tüm bunları yaparken hem modern Bahçelievler inşa etmeyi amaçlıyoruz hem de olası bir depremde vatandaşların sağlam binalarda yaşamasını sağlamayı. Belediyecilikteki asıl misyonumuz bu. Planlarımız hazır, hükümetimiz destek veriyor. Böyle devam ederse Bahçelievler güvenli bir ilçe olacak."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Deprem, Sağlık, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler Dönüşümde Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 12:41:19. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler Dönüşümde Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.