"Sesim Yok" dedi, maça gitti: Rod Stewart’ın Dünya Kupası kaçamağı hayranlarını kızdırdı

Kaliforniya’daki konserini sağlık sorunları gerekçesiyle son anda iptal eden dünyaca ünlü rock müzisyeni Rod Stewart, birkaç saat sonra özel jetiyle Dünya Kupası maçına giderek tribünden İskoçya'yı destekledi. Sanatçının bu hareketi sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

60 yılı aşkın müzik kariyeriyle rock müziğin efsane isimleri arasında yer alan 81 yaşındaki Rod Stewart, turne takvimindeki son gelişmeyle eleştirilerin odağı haline geldi. "One Last Time" adlı veda turnesi kapsamında Kaliforniya'nın Chula Vista kentinde sahne alması planlanan sanatçı, konsere sadece bir saat kala hayranlarını üzen bir iptal duyurusu yaptı.

"DOKTOR TAVSİYESİ" DENMİŞTİ

Sanatçının ekibi tarafından yapılan ilk açıklamada, Stewart’ın doktor tavsiyesi üzerine akut üst solunum yolu enfeksiyonu ve buna bağlı gelişen larenjit (ses teli iltihabı) nedeniyle sahneye çıkamayacağı belirtildi.

Kısa süre sonra kendi sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlayan ünlü şarkıcı, tedavi sonrası kendisini daha iyi hissettiğini ancak şarkı söylemek için sesinin henüz düzelmediğini ifade ederek hayranlarından af diledi.

İPTALDEN SONRA ÖZEL JETLE BOSTON'A

Ancak bu açıklamadan bir gün sonra sosyal medyaya düşen bir video, iptal kararıyla yıkılan hayranları öfkelendirdi. Sanatçı, oğullarıyla birlikte özel bir uçakta seyahat ederken çekilen görüntüsünü paylaştı. Boston’a, İskoçya’nın Dünya Kupası maçını izlemeye gittiklerini belirten Stewart, videoda şu ifadeleri kullandı:

"28 yıl oldu. Ben yedi kez Dünya Kupası'na gittim ama çocuklarım hiç gitmedi. Onlar için buradayım."

Günün ilerleyen saatlerinde oynanan ve İskoçya’nın Haiti karşısında galibiyetiyle sonuçlanan maçta tribünlerde görüntülenen efsane şarkıcının, takımının gollerini büyük bir coşkuyla kutladığı anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Konser için aylar öncesinden bilet alan, seyahat ve konaklama masrafı yapan binlerce hayran, Stewart’ın "ses kısıklığı" bahanesiyle maça gitmesini samimiyetsiz buldu. Sosyal medyada, "Şarkı söylemeye nefesi yetmeyen turnuvada tezahürat yapıyor" eleştirileri yükseldi. Bazı hayranları ise 81 yaşındaki sanatçının 2 saat boyunca sahnede performans sergilemesi ile tribünde maç izlemesinin aynı fiziksel eforu gerektirmediğini savunarak Stewart'a destek verdi.

GÖZLER RED ROCKS KONSERİNDE

2024 yılından bu yana büyük ölçekli dünya turnelerine veda etmeye hazırlanan ancak emekli olmayı düşünmediğini vurgulayan Stewart'ın, bu krizin ardından sergileyeceği performans merak konusu.

Eleştirilerin odağındaki sanatçının, turne takvimine sadık kalarak 15 Haziran'da (bugün) Colorado eyaletindeki tarihi Red Rocks Park ve Amfitiyatrosu'nda sahneye çıkması bekleniyor. Gelecek yıl Birleşik Krallık'ta yapacağı turneyle stadyum konserlerine veda edeceğinin sinyalini veren Stewart'ın, Colorado'da hayranlarının gönlünü alıp alamayacağı merakla bekleniyor.