Bahçelievler Lisesi Robot Takımı'ndan Birincilik

23.03.2026 15:28
Balta Robotics, New York'ta düzenlenen uluslararası yarışmada birinci olarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin robotik takımı Balta Robotics, ABD'nin New York kentinde düzenlenen uluslararası yarışmada birinci oldu.

Liseden yapılan açıklamaya göre, 18-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen FRC Hudson Valley Regional yarışmasına 48 takım katıldı.

Farklı ülkelerden güçlü rakiplerin yer aldığı organizasyona, 80 lise öğrencisi ve onlara rehberlik eden 7 mentörden oluşan Balta Robotics takımı, tasarımını, yazılımını ve üretimini yaptıkları endüstriyel görev robotuyla katıldı. Ekip, yarışmada sergilediği teknik yetkinlik, takım çalışması ve yenilikçi çözümleriyle jüri ve izleyicilerin takdirini topladı.

Endüstriyel görev robotu, hem otonom hem de sürücü kontrolü aşamalarında sahadaki oyun objelerini yüksek hız ve hassasiyetle toplayarak hedefe ulaştı.

Zorlu etapların ardından zirveye ulaşan ekip, Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil etti. Yarışmada birinci olan ekibin başarısı, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: AA

