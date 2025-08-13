Bahçelievler, 'Yarısı Bizden' Kampanyasında Lider - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bahçelievler, 'Yarısı Bizden' Kampanyasında Lider

13.08.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kentsel dönüşümde Bahçelievler, kampanyadan en çok faydalanan ilçe oldu.

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyasından 2024'ten bu yana en çok faydalanan ilçe, yüzde 22 ile Bahçelievler oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular artarak devam ediyor.

Kampanyayla, ev ve iş yerlerini depreme dayanıklı hale getirmek isteyen vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin liralık finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 2024 ve 2025'te İstanbul genelinde ev ve iş yeri için yapılan toplam 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738'i Bahçelievler'den gerçekleşti. Böylece ilçede kampanyadan faydalananlar, İstanbul genelinin yaklaşık yüzde 22'sini oluşturdu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatarak, depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşümde Bahçelievler'in iyi durumda olduğunu, vatandaşlarla beraber uğraştıklarını belirten Bahadır, "Eski, kötü, mezar ev, deprem ev, ölüm evi diye tabir ederim, o evler, stoklar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Bizde yaklaşık 22 bin bina var. Bunların yüzde 40'ı 1999 depreminden sonra yapıldı. Geriye kalan yaklaşık yüzde 60 binamızı da yenilemeye başlıyoruz." dedi.

Göreve geldikten sonra ilçede kentsel dönüşümle ilgili 8 plan çıkardıklarını dile getiren Bahadır, devletin gereken desteği verdiğini ancak asıl işin yerel yöneticilere düştüğünü, vatandaşları bir an önce evlerini yenilemeye ikna etmekle mükellef olduklarını kaydetti.

"22 bin binanın yaklaşık 7 bininin bu kapsamda yenilenmesini teşvik ettik"

Bahadır, çıkardıkları 8 planla ilgili vatandaşların yüzde 30'unu "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında binalarının yenilenmesine teşvik ettiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yani 22 bin binanın yaklaşık 7 bininin bu kapsamda yenilenmesini teşvik ettik. İlk geldiğimizde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk, Türkiye'de ilk kuranlardan birisiyiz. Mahallelere bu müdürlüğün irtibat bürolarını açtık. Oraya şehir planlamacı, inşaat mühendisi, mimar arkadaşları verdik. Vatandaşın belediye binalarına gelene kadar evine çok yakın, pazara dahi giderken uğrayacağı yerler. Orada hakkını öğreniyor. 'Benim yasal hakkım nedir, çıkma alabiliyor muyum, yükselebiliyor muyum, küçülüyor mu?' Bunları vatandaşa sağlamış olduk."

"Yarısı Bizden" kampanyasının kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasına ciddi fayda sağladığına dikkati çeken Bahadır, ilçe olarak 2024'te olduğu gibi 2025'te de birinci sırada yer aldıklarını bildirdi.

Bu kampanyanın yanı sıra belediye olarak binalarını birleşerek dönüştüren vatandaşlara ayrı bir teşvik de sağladıklarını anlatan Bahadır, 600 metrekare birleşilmesi durumunda yüzde 15 bonus hakkı verdiklerini söyledi.

Bu durumun sürece katkı sağladığını, 600 metrekare kriterinin otopark sorununun çözümü için uygulandığını belirten Bahadır, "Amacımız olası bir depremde vatandaşların sağlam binalarda oturmalarını sağlamak. Belediyecilikteki asıl misyonumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Bunun için plan notlarını çıkarıyoruz, hükümetimiz de yardım ediyor. Böyle devam ederse önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde Bahçelievler'de sıkıntılı binamızın kalmayacağını düşünüyorum. 2024'te yaklaşık 400 yıkım olmuş. 2025'te temmuz dahil 400 oldu. Yıl sonu 700 ile 1000 arası yıkım olacak." şeklinde konuştu.

"Çocuklarını, eşlerini, kendilerini seviyorlarsa lütfen komşularıyla anlaşsınlar"

Hakan Bahadır, kentsel dönüşüm sayesinde insanlara daha güzel yaşam şartları sunacaklarını dile getirerek, riskli binalarda oturanlara şu çağrıyı yaptı:

"Vatandaşlarımdan şunu isterim, lütfen gerçekçi olsunlar. Çocuklarını, eşlerini, torunlarını, akrabalarını, arkadaşlarını, komşularını, kendilerini seviyorlarsa lütfen komşularıyla anlaşsınlar. Birinci şart o. Sonra iyi bir avukat bulup müteahhit arkadaşlarla görüşecekler, sonra noterde bir sözleşme yapacaklar. Ondan sonra da bizlere başvuracaklar. Muhakkak bu imkanları kaçırmayın. Bahçelievler'de 8 tane plan notuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı 'Yarısı Bizden' kampanyası imkanlarıyla alakalı olarak sınırsız imkanlar var. Lütfen ölüm evinde, mezar evde oturmayın."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Bahçelievler, Belediye, istanbul, Deprem, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler, 'Yarısı Bizden' Kampanyasında Lider - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İclal Aydın’ı yıkan acı haber İclal Aydın'ı yıkan acı haber
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
15:20
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
15:19
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
15:17
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı
Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
15:03
Yürek dağlayan kare Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
Yürek dağlayan kare! Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
15:02
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:38
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş
Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
14:27
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı 3 yeni üye dahil oldu
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı! 3 yeni üye dahil oldu
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 11:27:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler, 'Yarısı Bizden' Kampanyasında Lider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.