Bahçesaray\'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Tatil edildi

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VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün için bir gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Van'da dün gece kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 20 santimetreye kadar ulaştı. Evleri okullara yakın olan öğrenciler sabah karda yürüyerek okullarına gitti. Büyükşehir Belediye ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için kar merkezinde kar temizliği başlattı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde okullar bugün için bir gün tatil edildi. Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 14.02.2025 Cuma günü ilçemiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.