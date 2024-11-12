Bahçesaray'da Karakovan Balı Hasadı Başladı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde arıcılar, havanın soğumasıyla karakovan balı hasadına başladı.

Bal hasadı yapan arıcı Yusuf İlhan, yüksek rakımlı yaylaları ve zengin floraya sahip Bahçesaray'ın arıcılık için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Bahçesaray'ın temiz havası ve endemik bitki türleriyle öne çıktığını belirten İlhan, "Özellikle geven bitkisi arılar için çok önemli bir kaynak. Arılar bu dağlardaki binlerce çiçekten besinleri toplayarak bal üretiyor. Bu doğal ortam arılar ve bal üreticileri için bir fırsat. Bitlis'in Hizan ilçesi ile Bahçesaray arasında 2 bin 500 rakımlı dağlar var. Hizanlı arıcılarla buralarda bal üretiyoruz." diye konuştu.

İlhan, ürettikleri karakovan balının kilogramının 2 bin liraya kadar alıcı bulduğunu ifade etti.