Bahçesaray'da Maç Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçesaray'da Maç Heyecanı

Bahçesaray\'da Maç Heyecanı
14.06.2026 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşlar, A Milli Takım'ın maçını taş evin damında birlikte izleyerek destek verdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı, taş evin toprak damında izledi.

Kırsaldaki Çatbayır Mahallesi'nde yaşayanlar, milli takıma destek vermek amacıyla maçı birlikte izleme kararı aldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve giydikleri milli takım formalarıyla taş mimarisiyle bilinen mahalledeki bir evin toprak damında bir araya gelen mahalle sakinleri, maçı kurdukları televizyondan takip etti.

Maç anında heyecan yaşayan vatandaşlar, tezahüratlarıyla milli takıma destek verdi.

Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, AA muhabirine, Türkiye'nin Dünya Kupası maçını büyük heyecanla beklediklerini söyledi.

Maçın heyecanını mahallece yaşamak için bir evin damında bir araya geldiklerini belirten Kayan, "Bugün milli maçımızı heyecanlı bir atmosferde izledik. İnşallah takımımız başarılı olur. Gençlerden bir talep geldi, ben de ekipmanları ayarladım. Böylece milli takıma destek olduk." dedi.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Yerel Haberler, Milli Takım, Avustralya, Bahçesaray, Türkiye, Güncel, Futbol, Yaşam, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçesaray'da Maç Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

08:28
Suriye, Gaziantep’te başkonsolosluk açtı
Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı
08:25
Avustralya’nın genç yıldızı tarih yazdı Milli Takım’a karşı rekor gol
Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol
08:05
2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda milli maç heyecanı
2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı
07:37
Özel’den kurultay hamlesi Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek
Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek
06:56
Bağıra bağıra seslendi Arda Güler’den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler
02:15
ABD ile imzalanacak anlaşma İran’ı karıştırdı Arakçi ve Kalibaf’a büyük şok
ABD ile imzalanacak anlaşma İran'ı karıştırdı! Arakçi ve Kalibaf'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 08:55:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçesaray'da Maç Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.