Bahçesaray'da Mayıs Ayında Hala Soba Yakılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçesaray'da Mayıs Ayında Hala Soba Yakılıyor

Geniş Video İzle

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın kurulan sobalar Mayıs ayının ilk haftasında halen yakılıyor. Kış mevsiminin çetin ve ağır geçtiği Bahçesaray ilçesinde Kasım ayında kurulan sobalar halen kaldırılmadı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü ilçede çay ocağı işleten Muzaffer Demirtaş, müşterileri üşümesin diye Kasım ayında kurduğu sobayı halen kullanmaya devam ediyor.

04.05.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçesaray'da Mayıs ayında soba yakılıyor

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın kurulan sobalar Mayıs ayının ilk haftasında halen yakılıyor.

Kış mevsiminin çetin ve ağır geçtiği Bahçesaray ilçesinde Kasım ayında kurulan sobalar halen kaldırılmadı. Ülkenin batı ve güneyindeki birçok ilde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrederken bin 870 rakımlı Bahçesaray'da hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına kadar düşüyor. İlçede çay ocağı işleten Muzaffer Demirtaş, müşterileri üşümesin diye Kasım ayında kurduğu sobayı halen kaldırmadı.

Bahçesaray'da hava şartlarının soğuk olduğunu ifade eden Demirtaş, "Ülke geneli özellikle Akdeniz Bölgesi: mde yaşayanlar denize girerken biz halen Bahçesaray'da soba yakıyoruz. Bahçesaray'ın kış mevsimi bayağı çetin geçiyor. Bizler ilkbahar mevsimini göremiyoruz. Direk yaz mevsimi peşinde de kış mevsimine giriyoruz. Bu gün de hava yağmurlu hava soğuk. Sobayı yaktık millet kahvehanede oturuyor. Onları ısıtmak için sobayı yakmak zorunda kalıyoruz. Allah sonunuzu hayıra getirsin. Şartlarımız böyle" dedi.

Kaynak: İHA

Van, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçesaray'da Mayıs Ayında Hala Soba Yakılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 11:09:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçesaray'da Mayıs Ayında Hala Soba Yakılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement