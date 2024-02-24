Bahçesaray'da yol açma sırasında ekiplerin önüne çığ düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçesaray'da yol açma sırasında ekiplerin önüne çığ düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kapanan mahalle yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekibin önüne çığ düştü. Büyük tehlike atlatan ekipler, çalışmalara ara verildi.

24.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçesaray'da yol açma sırasında ekiplerin önüne çığ düştü

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kapanan mahalle yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekibin önüne çığ düştü.

Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerin yolu kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmaları devam ediyor. İlçeye bağlı Özbeyli Mahallesi yolunda çalışma yürüten ekibin yaklaşık 50 metre önünde çığ düştü. Büyük tehlike atlatan ekipler, düşen çığdan dolayı çalışmalara ara verildi.

Bahçesaray\'da yol açma sırasında ekiplerin önüne çığ düştü
Kaynak: İHA

Van, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçesaray'da yol açma sırasında ekiplerin önüne çığ düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:26:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçesaray'da yol açma sırasında ekiplerin önüne çığ düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement