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Bahçesaray'da yol açma sırasında ekiplerin önüne çığ düştü

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kapanan mahalle yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekibin önüne çığ düştü.

Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerin yolu kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmaları devam ediyor. İlçeye bağlı Özbeyli Mahallesi yolunda çalışma yürüten ekibin yaklaşık 50 metre önünde çığ düştü. Büyük tehlike atlatan ekipler, düşen çığdan dolayı çalışmalara ara verildi.