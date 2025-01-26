Bahçesaray'dan Miraç Kandili Mesajı

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Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslanargun, mesajında, Miraç Kandili'nin insanlık için kurtuluş olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Arslanargun, şunları kaydetti:

"Dualarımızın kabul olacağına inandığımız bu gecede, Bolu'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandil'ini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."