Bahçesaray Yolları Yenilendi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde heyelan ve dere taşkınları nedeniyle zarar gören mahalle yolları, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarıldı.

Kentte etkili olan yağışların ardından meydana gelen dere taşkınları ve toprak kaymaları sonucu bozulan yolların onarılması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Bahçesaray Fen İşleri Şube Şefliği tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, Altındere ve Dikmetaş mahalle yollarında dolgu, tesviye, stabilize ve kumlama çalışmaları yürüttü, su geçişini sağlamak için menfezler yerleştirdi.

Çalışmalarla yol yüzeyi güçlendirilerek ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.