Bahçeşehir Koleji Ödemiş'te Yeni Kampüs Açıyor

Bahçeşehir Koleji, İzmir'deki yedinci kampüsünü Ödemiş'te kuruyor

İZMİR - Bahçeşehir Koleji, İzmir'deki yedinci kampüsünü Ödemiş'te açıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde hizmete başlayacak olan kampüs, bin 259 öğrenci kapasitesi ve modern eğitim imkanlarıyla bölgenin eğitim standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin 65 kentinde 100 bine yakın öğrenciye eğitim sunan Bahçeşehir Koleji, İzmir'deki yedinci kampüsünü Ödemiş ilçesinde açmaya hazırlanıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde hizmete girecek kampüs modern teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor. Altı bin metrekarelik alana kurulu olan kampüsün tanıtım toplantısı Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Ödemiş Kampüsü Kurucu Temsilcisi Yıldırım Baytekin, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcıları Dr. Özge Aslan, Savaş Boyar, Yahya Şahin, okul müdürleri, öğretmenler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

"153 kampüsle Türkiye'nin her yerinde öğrenci ve velilerle buluştuk"

Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada 30 yıllık vizyon ve başarılarına dikkat çekerek, "Kurucumuz Enver Yücel'in ifade ettiği gibi Türkiye'nin her noktasına kaliteli eğitimi taşımak, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle buluşturmak ve bu yolu velilerimizle birlikte yürüme kararı almıştık. Bu doğrultuda, 153 kampüsle Türkiye'nin her yerinde öğrenci ve velilerle buluştuk. Bugün Ödemiş'te olmak daha da önemli. Çünkü İzmir'de artık yedinci kampüsümüzle sizlerle buluşuyoruz" dedi.

"100'ün üzerinde öğrenci dünyanın en iyi üniversitelerinde burs kabul aldı"

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren Ödemiş'teki kampüste eğitim yapısını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini açıklayan Dağ, öğrenci ve öğretmenleri Bahçeşehir Koleji'nin tüm eğitim süreçleri ve başarılarıyla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Öğrencilerin uluslararası başarılarına da dikkat çeken Dağ, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 100'ün üzerinde lise öğrencimiz yurt dışında dünyanın en iyi üniversitelerinden burslu kabul aldı. Daha kabuller devam ediyor. Bu çok önemli çünkü bizim çocuklarımız kendilerine imkan verildiğinde dünyanın her yerinde en iyi eğitim şartlarını, bursunu alabileceklerini bize gösteriyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar."

Uluslararası eğitim vizyonu

Bahçeşehir Koleji Ödemiş Kampüsü Kurucu Temsilcisi Yıldırım Baytekin ise Ödemiş Kampüsü'nün açılmasından gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Baytekin, 25 yıllık eğitim tecrübesine dayanarak eğitimin kendisi için sadece bir meslek değil, bir tutku, sorumluluk ve yaşam biçimi olduğunu belirterek, "Aslında biz sadece bir okul açmıyoruz. Bugün bir vizyonun, bir geleceğin inşası için burada toplandık. Çünkü Bahçeşehir Koleji eğitim sistemi gerçekten de bir dünya vizyonu, uluslararası bir vizyonu temsil ediyor. İnşallah bunu Ödemişlilere, kıymetli öğrencilerimize vermek için var gücümüzle çalışacağız. Ödemiş'in tarihi doğal güzellikleri bir yana bu bölgenin insanlarının çalışkanlığı, üretkenliği ve geleceğe inanan insanlar olması çok önemli" diye konuştu.

Çok yönlü eğitim imkanları

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerinde eğitim verilecek olan Bahçeşehir Koleji Ödemiş Kampüsü'nde, beş kademe ve 53 derslik bulunuyor. Kampüs, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek kapalı spor salonu, yüzme havuzunun yanı sıra robotik kodlama atölyesi, fen laboratuvarı, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, sosyal bilimler atölyeleri gibi donanımlarıyla hizmet verecek.