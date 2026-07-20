Bahreyn'de Acil Güvenlik Uyarısı

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halktan en yakın güvenli yere gitmeleri istendi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin devreye alındığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlere sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunuldu.
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