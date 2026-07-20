Bahreyn'de Acil Güvenlik Uyarısı

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halktan en yakın güvenli yere gitmeleri istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlere sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunuldu.