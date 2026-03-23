Bahreyn'de Füze ve İHA Saldırıları İmha Edildi - Son Dakika
Bahreyn'de Füze ve İHA Saldırıları İmha Edildi

23.03.2026 13:25
Bahreyn, İran'dan gelen 2 füze ve 36 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri, ülkeye gönderilen 2 füze ve 36 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

Savunma Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gün içinde İran'dan atılan 2 füze ve 36 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 147 füze ve 282 İHA saldırısı engellendi." ifadesi kullanıldı.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ettiği belirtildi

Açıklamada ayrıca halka, güvenlikleri için hasar görmüş bölgelerden uzak durmaları ve bu bölgelerin görüntülerini çekmemeleri çağrısında bulunuldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Bahreyn, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn'de Füze ve İHA Saldırıları İmha Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
