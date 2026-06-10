Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.
Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri talep edildi.
ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Bahreyn'de Sirenler Çaldı: Halk Güvenli Yerlere Gitmeli - Son Dakika
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