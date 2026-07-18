Bahreyn'de Yeni Saldırı Alarmı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın düzenlediği yeni saldırı nedeniyle sirenlerin çaldığını belirterek, halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı bilgisi verilerek vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi.

Gelişmelere ilişkin bilgilerin ise yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde de hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiğini duyurmuştu.