Bahreyn'den İran'a Karşı Hava Savunması

10.03.2026 14:43
Bahreyn, İran'dan gelen 102 balistik füze ve 173 İHA'yı hava savunma sistemleriyle yok etti.

(ANKARA) - Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, İran kaynaklı saldırılarda 102 balistik füze ile 173 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek yok edildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından İran körfez ülkelerine yönelik füze saldırıları başlatmıştı. Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, İran'dan ülkeye yönlendirilen 102 balistik füze ile 173 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek yok edildiğini açıkladı. Saldırıları "İran'ın terörist saldırganlığı" olarak nitelendiren Behreyn, "Savunma sistemlerinin hava sahasını korumaya devam ettiğini" belirtti.

Komutanlık, "Balistik füzeler ve İHA'ların sivil alanları ve özel mülkleri hedef almasının uluslararası insancıl hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na açık bir ihlal olduğunu" vurguladı.

Bu tür saldırıların bölgesel barış ve güvenliği doğrudan tehdit ettiği ifade edildi. Halkın yalnızca zorunlu hallerde dışarı çıkması ve resmi kaynaklara güvenmesi tavsiye edildi.

Kaynak: ANKA

