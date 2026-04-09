Bahreyn'den İran'a Tepki

09.04.2026 01:42
Bahreyn, İran'ın saldırılarını kınayarak ateşkesin gereğinin yerine getirilmesini istedi.

Bahreyn, "Washington ile Tahran arasında açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen çarşamba günü İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırılarının sürmesini" kınayarak, söz konusu saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Manama'nın yanı sıra Riyad, Doha, Kuveyt ve Abu Dabi gibi diğer Körfez başkentlerinin, Washington ile Tahran arasında ilan edilen ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İran'ın saldırılarının devam ettiğini doğrulamasının ardından bu çağrının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iki haftalık ateşkes ilan etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen, derhal ve güvenli şekilde yeniden açılmasına yönelik anlaşmalar memnuniyetle karşılandı.

Bu adımın, Orta Doğu'da diplomatik çabaların güçlendirilmesine ve gerilimin azaltılmasına elverişli olumlu bir atmosfer oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi devletlere (Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Katar) ve Ürdün'e yönelik tüm düşmanca ve haksız saldırılarının derhal ve kapsamlı şekilde sona erdirilmesine katkı sağlayacak bu adımın önemi" vurgulandı.

Bakanlık, "İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlayacak, balistik füze ve insansız hava aracı programlarının geliştirilmesi ile yayılmasını durduracak ve Arap Körfezi'nin güvenliğini istikrarsızlaştıracak ya da bölgesel ve küresel istikrarı tehdit edecek her türlü faaliyetten kaçınmasını temin edecek sürdürülebilir bir çözüm bulunmasının önemine" de dikkati çekti.

Kaynak: AA

