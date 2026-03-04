Bahreyn, İran Füze Saldırısını Engelledi

MANAMA, 4 Mart (Xinhua) -- Bahreyn ordusu, İran tarafından fırlatılan 73 füze ile 91 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve krallığın altyapısının zarar görmesinin önlendiğini bildirdi.

Bahreyn Savunma Güçleri Genel Komutanlığı salı günü yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin söz konusu mühimmatları imha ettiğini doğrulayarak, ülkenin hava sahasını, karasularını ve kara sınırlarını korumaya hazır olduklarını vurguladı.

Komutanlık, saldırıları uluslararası insani hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ihlali olarak kınadı. Açıklamada, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası sözleşmelere ve insani standartlara aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Bahreyn'in egemenliğini savunmak ve topraklarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.