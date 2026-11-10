Bahreyn Kralı Al Halife, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile işbirliğini görüştü - Son Dakika
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Bahreyn Kralı Al Halife, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile işbirliğini görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Riyad'da ikili işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Görüşmede Bin Selman ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdi, Al Halife Suudi Arabistan'ın desteğini takdir etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile ikili işbirliğini geliştirme yollarını ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Veliaht Prens Bin Selman, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Kralı Al Halife ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki köklü tarihi ilişkileri, farklı alanlardaki işbirliği imkanlarını ve bunları geliştirme yollarını ele alırken, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Veliaht Prens Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Bahreyn ile ilişkilerini her alanda güçlendirme arzusunda olduğunu belirterek, Bahreyn ve halkı için ilerleme ve refah temennisinde bulundu.

Bahreyn Kralı Al Halife ise Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens'in iki ülke arasındaki bağları pekiştirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Al Halife, Suudi Arabistan'ın ülkesine verdiği desteği, ortak Körfez çalışmalarının geliştirilmesindeki rolünü ve bölge güvenliği ile istikrarının tesisine sağladığı katkıyı övdü.

Görüşmede Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife'nin yanı sıra her iki ülkeden üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Riyad'a bugün gelen Bahreyn Kralı Al Halife, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Veliaht Prens Bin Selman tarafından karşılanmıştı.

Resmi temaslarının ardından Riyad'dan ayrılan Bahreyn Kralı, havalimanından Riyad Bölgesi Emiri Faysal bin Bender bin Abdülaziz ve iki ülkenin büyükelçileri tarafından uğurlandı.

Söz konusu ziyaret, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında gerilimin sürdüğü, ABD ile İran arasında ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması konusunda anlaşmazlıkların devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Katar'ın gerilimin tırmanmasını önlemek ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak amacıyla Washington ile Tahran arasında yürüttüğü arabuluculuk çabaları sürerken, dünya petrol ve doğal gaz ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlık, taraflar arasındaki görüşmelerin önündeki başlıca engellerden biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
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