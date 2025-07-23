Bahreyn, Lübnan\'da Diplomatik Misyon Kuracak

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin Lübnan'da daimi diplomatik misyon kurma kararı aldığı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahreyn'in başkenti Manama'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Bahreyn Kralı Al Halife ile bir araya geldi.

Açıklamada, ikili görüşmede, "Bahreyn Kralı Al Halife'nin Lübnan'da daimi diplomatik bir misyon kurma kararı aldığı" kaydedildi.

Al Halife, "Bu görüşmenin, iki ülke arasında çeşitli alanlarda verimli iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni ediyoruz." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise Beyrut'ta daimi diplomatik misyon kurma kararı için Kral Al Halife'ye teşekkür ederek, "Kardeşliğinizden, ülkelerimiz arasındaki ticaretin yeniden canlanmasını ve halklarımızın yararına çeşitli alanlarda iş birliğini artırmayı diliyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Manama ziyareti kapsamında Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu'nu da ziyaret eden Avn, burada yaptığı konuşmada, Lübnan'ın karşılıklı güvene dayalı yatırımlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Avn, Bahreyn'i "dürüst bir ortak" şeklinde nitelendirerek, iki ülke arasında hem hükümetler hem de özel sektör düzeyinde yeni ve somut bir iş birliği döneminin başlatılabileceğini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin daveti üzerine salı günü resmi bir ziyaret için Manama'ya gittiğini duyurmuştu.