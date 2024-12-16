Bahreyn Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Kutlandı

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Bahreyn'in Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk'un ev sahipliğinde başkentte düzenlenen resepsiyona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Marzuk, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bahreyn arasında yakın ilişkiler ve dostluk bağlarının olduğunu vurguladı.

Marzuk, diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1973'ten bu yana her iki ülkenin de karşılıklı anlayış ve işbirliğiyle ilişkilerini geliştirmeye başladığını söyledi.

İlişkilerin güçlendirilmesi amacıyla iki ülke arasında 50 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığını belirten Marzuk, ülkesinin Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla yaptığı yardımlara değindi.

Marzuk, ülkesinin bu yıl çeşitli başarılara imza attığını kaydederek, bunlara ilişkin bilgi verdi.

Bahreyn'in başkenti Manama'nın "2024 Yılı Körfez Turizm Başkenti" seçildiğini belirten Marzuk, "Bahreyn ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 570 milyon doları geçti." dedi.

Marzuk, iki ülkenin ticaretinin daha artacağından emin olduğunu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.