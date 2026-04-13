Bahreyn ve BAE Liderlerinden Ortak Güvenlik Vurgusu

13.04.2026 18:14
Kral Al Halife ve Şeyh Al Nahyan, İran'ın saldırılarını ve bölgesel güvenliği görüştü.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgesel gelişmeleri ve İran'ın saldırılarının yansımalarını ele aldı.

Bahreyn haber ajansı BNA ile BAE haber ajansı WAM'da yer alan haberlere göre, Al Nahyan, "kardeşçe bir ziyaret" kapsamında Al Halife ile Manama'da bir araya geldi.

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife'nin de hazır bulunduğu görüşmede, " Orta Doğu'daki son gelişmeler, bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki ciddi etkileri, uluslararası deniz güvenliği, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin ele alındığı; bu konularda görüş alışverişinde bulunulduğu" ifade edildi.

"İran'ın BAE, Bahreyn ve bölge ülkelerdeki sivilleri, tesisleri ve sivil altyapıyı hedef alan terör saldırılarının da değerlendirildiği" görüşmede, bu saldırıların, ülkelerin egemenliğinin, uluslararası yasaların ve normların ihlali anlamına geldiği, bölgesel güvenlik ve barışı baltaladığı vurgulandı.

Kral Al Halife, bölgenin tanık olduğu olağanüstü koşullar karşısında BAE'nin sergilediği ortak sorumluluğu yansıtan tutumundan övgüyle bahsetti.

Al Halife, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının derinliğin işaret ederek, bu bağların, uzun bir geçmişe dayanan samimi tutumlar ve güçlü ilişkiler üzerine kurulduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Advertisement
