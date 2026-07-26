Bahreyn ve İsrail Liderlerinden Telefon Görüşmesi

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bahreyn'in resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Al Halife ile Cumhurbaşkanı Herzog bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, tarafların "bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeleri" ele aldığı ve ayrıca "Abraham Anlaşmaları" çerçevesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdiği kaydedildi.