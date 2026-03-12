Bahreyn ve Kuveyt'te İHA Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahreyn ve Kuveyt'te İHA Saldırıları

12.03.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn, İran saldırıları sırasında 112 füze ve 186 İHA engelledi; Kuveyt'te de İHA saldırıları oldu.

Bahreyn, ülkeye yönelik İran saldırılarının başlamasından bu yana 112 füze ile 186 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyururken, Kuveyt'te uluslararası havalimanının çok sayıda İHA'nın hedefi olduğu bildirildi.

Bahreyn ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana hava savunma unsurlarının 112 füze ve 186 İHA'yı engellediğini duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise Muharrak kentindeki bir tesiste bulunan yakıt depolarının İran saldırılarının hedefi olduğunu bildirdi. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmezken 4 Bahreyn vatandaşının, İran Devrim Muhafızları ile irtibat kurarak hassas noktalara ait fotoğraf ve koordinatları gönderdiği iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre, Kuveyt Uluslararası Havalimanı da çok sayıda İHA saldırısına maruz kaldı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda yalnızca maddi hasar meydana geldiği belirtilirken olayın, krizin başlangıcından bu yana yürürlükte olan acil durum planı çerçevesinde ve ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde yönetildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Bahreyn, Güncel, Kuveyt, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn ve Kuveyt'te İHA Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:26:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Bahreyn ve Kuveyt'te İHA Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.