Bahreyn ve Türkiye İlişkileri 50 Yıl Oldu

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Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin yaklaşık 50 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Al Musalam, Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmenin ardından Meclis'te ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşması için Kurtulmuş'a teşekkür eden Al Musalam, "Kendisi özellikle Filistin meselesinin uluslararası arenaya taşınmasında büyük rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş'a misafirperverliği için de teşekkürlerini ileten Al Musalam, Türkiye'de bulunmaktan onur duyduğunu vurguladı.

Al Musalam, iki ülke arasındaki "köklü ve tarihi" ilişkilere dikkati çekerek, "Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkiler yaklaşık 50 yıl öncesine dayanmaktadır." diye konuştu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri de anan Al Musalam, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Al Musalam, Filistin meselesinin İslam ve Arap dünyasını yakından ilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.