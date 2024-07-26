Bahşılı Belediyesi İşçileri Toplu İş Sözleşmesi İstiyor - Son Dakika
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Bahşılı Belediyesi İşçileri Toplu İş Sözleşmesi İstiyor

Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, Bahşılı Belediyesindeki şirket işçilerinin toplu iş sözleşmesinin yapılamadığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Doğan, belediye yönetiminin sözleşme masasına oturmamakta ısrar ettiğini öne sürdü. Sendika, mağdur edilen üyelerinin haklarının tanzim edilmesini istiyor.

26.07.2024 14:59
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Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, Bahşılı Belediyesindeki şirket işçilerinin toplu iş sözleşmesinin yapılamadığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Bahşılı Belediyesi önünde işçi ve aileleriyle bir araya gelen Doğan, yaptığı açıklamada, belediyeye ait şirkette çalışan işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sendikalarına verilmesine rağmen, belediye yönetiminin sözleşme masasına oturmamakta ısrar ettiğini öne sürdü.

Sendikanın tüm girişimlerine rağmen Bahşılı Belediyesinin uzlaşmaz tavrının devam ettiği için yasal süre içerisinde anlaşmanın sağlanamadığını iddia eden Doğan, sendikalarının her zaman diyalogdan ve uzlaşmadan yana olduğunu savundu.

Doğan, yanlıştan derhal dönülmesini ve bu süreçte mağdur edilen üyelerinin zararlarının tanzim edilmesini isteyerek, tek bir üyenin dahi hakkının yenmesine, haksızlığa uğramasına ve ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahşılı Belediyesi İşçileri Toplu İş Sözleşmesi İstiyor - Son Dakika

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