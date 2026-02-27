Bahtişah Özen Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Bahtişah Özen (73), son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da özel bir hastanede bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Bahtişah Özen, dün hayatını kaybetti. Özen'in cenazesi Ulu Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Refik Özen'in yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Varank, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve ailesi yer aldı.

-Haber- Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,