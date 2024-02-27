BAİBÜ öğrencileri atık malzemeleri mama kabına ve kuş yemliğine dönüştürdü - Son Dakika
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BAİBÜ öğrencileri atık malzemeleri mama kabına ve kuş yemliğine dönüştürdü

BAİBÜ öğrencileri atık malzemeleri mama kabına ve kuş yemliğine dönüştürdü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, doğadaki atık malzemeleri mama kabı ve kuş yemliği olarak kullanmak için çalışma yaptı. Sıfır atık prensibiyle hareket eden öğrenciler, topladıkları plastikleri geri dönüşüm yaparak farkındalık oluşturdu.

27.02.2024 13:23
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, topladıkları atık malzemeleri mama kabına ve kuş yemliğine dönüştürdü.

BAİBÜ Damla Topluluğu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri BAİBÜ Genç Ofis üyesi öğrenciler, doğadaki atık malzemeleri değerlendirmek için çalışma yaptı.

"Sıfır atık" prensibiyle doğadaki plastikleri toplayan öğrenciler, bunları mama kabı ve kuş yemliğine dönüştürdü.

Öğrenciler, hazırladıkları malzemeleri daha sonra BAİBÜ Gölköy yerleşkesindeki uygun alanlara yerleştirerek farkındalık oluşturdu.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAİBÜ öğrencileri atık malzemeleri mama kabına ve kuş yemliğine dönüştürdü - Son Dakika

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