BAİBÜ Öğrencileri Toplu Taşıma Zammını Protesto Etti - Son Dakika
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BAİBÜ Öğrencileri Toplu Taşıma Zammını Protesto Etti

BAİBÜ Öğrencileri Toplu Taşıma Zammını Protesto Etti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, Bolu Belediyesi tarafından yapılan toplu taşıma zammını protesto etti. Yapılan yüzde 63'lük zamla dolmuş ücretlerinin 11 liradan 18 liraya yükselmesini protesto eden yaklaşık 200 öğrenci, Hükümet Meydanı'ndan belediye binasına yürüdü. Belediye Başkanı Tanju Özcan, öğrencilerin taleplerini dinledi ve şoförler, öğrenci ve belediye temsilcilerini bir araya getireceğini söyledi.

13.05.2024 20:27
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, toplu taşımaya yapılan zammı protesto etti.

Bolu Belediyesince ulaşıma yapılan yüzde 63'lük zamla dolmuş ücretlerinin 11 liradan 18 liraya yükselmesini protesto eden yaklaşık 200 öğrenci, sağanak altında Hükümet Meydanı'ndan belediye binasına yürüdü.

Burada, BAİBÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi Zeynep Dinç ve İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Orçun Akyol grup adına basın açıklaması yaptı.

Zam oranının çok yüksek olduğunu belirten öğrencilerin görüşme talebini kabul eden Belediye Başkanı Tanju Özcan, iki temsilciyi toplantı salonunda ağırladı.

Görüşmede öğrenciler, yüksek orandaki zammın durdurulması için Özcan'dan yardım istedi.

Öğrencilerin taleplerinde ve eylemlerinde haklı olduğunu ifade eden Özcan, şoförler, öğrenci ve belediye temsilcilerini bir araya getireceğini söyledi.

Özcan'ın, bu görüşmeden sonuç çıkmaması halinde öğrencilerin tekrar kendisiyle görüşebileceğini, daha sonra da zammı tekrar meclis gündemine taşıyacağını belirtmesi üzerine eylem sona erdi.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Belediyesi, Bolu, Zam, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAİBÜ Öğrencileri Toplu Taşıma Zammını Protesto Etti - Son Dakika

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