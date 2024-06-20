BAİBÜ Öğrencileri Yurtlarda Kurslara Katılıyor - Son Dakika
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BAİBÜ Öğrencileri Yurtlarda Kurslara Katılıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, kaldıkları yurtlarda açılan kurslara katılarak kişisel gelişimlerini artırıyor ve yeni hobiler ediniyor. Resim, sabun yapma, İngilizce gibi çeşitli kurslara katılan öğrenciler, becerilerini geliştirme ve sosyalleşme imkanı buluyor. Kurslar, yaz boyunca açık kalan nöbetçi yurtlarda devam ediyor ve öğrencilerin el emeğine dayalı ürünleri sergileniyor. Öğrenciler, kurslar sayesinde yeni arkadaşlar edinerek sosyal çevrelerini genişletiyor ve öz güvenlerini artırıyor.

20.06.2024 11:15
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) eğitim gören öğrenciler, kaldıkları yurtlarda açılan kurslara katılarak yeni uğraşlar ediniyor.

Kentte, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren yurtlarda konaklayan öğrencilerin kişisel gelişimlerini artırmaya, boş vakitlerini değerlendirmeye, yeni hobiler edinmelerine ve sanata ilgilerini artırmaya yönelik yıl boyu 30'ar kontenjanlık çeşitli kurslar düzenleniyor.

Resim, sabun yapma, İngilizce, işaret dili ile akıl ve zeka oyunları gibi kurslara katılan üniversite öğrencileri, hem kişisel becerilerini geliştirme hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşme imkanı buluyor.

Kurslar, sınav, staj ve eğitim faaliyetleri nedeniyle öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için yaz boyunca açık kalan nöbetçi yurtlarda devam ediyor.

Kurslarda boş zamanlarını değerlendiren öğrencilerin el emeğine dayalı ortaya çıkardığı ürünler ise zaman zaman düzenlenen sergilerde izlenime sunuluyor.

"Kursların öğrencilerimize katkısı olduğuna inanıyoruz"

BAİBÜ Gölköy Yerleşkesindeki Gölköy Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Tülay Orhan, AA muhabirine, öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek vermek için çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.

Öğrencilerin boş vakitlerini kurslara katılarak değerlendirdiğini belirten Orhan, "9 kurs açtık. Bu kursların öğrencilerimize katkısı olduğuna inanıyoruz. Hepsi çok memnun." dedi.

BAİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gamze Koç, yurtta düzenlenen her etkinliğe katılmak için çaba harcadığını kaydetti.

Yurtta kalan öğrencilerin zamanlarını verimli geçirebilmesi için her türlü imkanın sağlandığını dile getiren Koç, "Resme karşı hep ilgim vardı ama hiç kendimi geliştirme fırsatım olmadı. Buraya gelince hep yapabilir miyim diye düşünüyordum. Yapabildiğimi fark ettim. Bu kurs bana iyi bir imkan sağladı. Yapabileceğimi gördüm." diye konuştu.

Koç, kurslar sayesinde yeni arkadaşlar edinerek sosyal çevresinin genişlediğini aktararak, "Yurda ilk geldiğimde yalnızdım. Kursta çok arkadaş edindim. Bu da insanlarla iletişimimi güçlendirdi. Kurslar insanı gerçekten geliştiriyor. Sosyal çevreyi de olumlu yönde etkiliyor, öz güveni artırıyor." ifadelerini kullandı.

"Evimiz gibi gördüğümüz yerde arkadaşlarımızla iç içe sosyalleşiyoruz"

BAİBÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Özge Zeytinci, kursların kişisel gelişimlerini olumlu etkilediğini söyledi.

Resim kursuna katılan Zeytinci, kurslar sayesinde günün stresini attıklarını anlatarak, "Evimiz gibi gördüğümüz yerde hem arkadaşlarımızla iç içe sosyalleşiyoruz hem de yeni arkadaşlarla tanışma fırsatı yakalıyoruz. Bu bize çok katkı sağlıyor. Sınav ve okul dönemlerinde gençlerin kafasını dağıtması ve kendine yoğunlaşması için bize bazı imkanlar tanınıyor. Sanat da bunlardan biri." şeklinde konuştu.

Kursta sabun yapmayı öğrenen İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kübra Nebioğlu, yurtta genellikle ders çalıştıklarını, boş zamanlarını ise kurslara katılarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

İngilizce kursuna da katıldığını aktaran Nebioğlu, bütün kursların faydalı olduğunu, yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı da bulduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAİBÜ Öğrencileri Yurtlarda Kurslara Katılıyor - Son Dakika

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