BAİBÜ, Times Higher Education tarafından yapılan sıralamada 22. sırada yer aldı

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Genç Üniversite 2024" sıralamasında 501-600 bandında yer alarak, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 22'nci sırayı aldı.

BAİBÜ'den yapılan açıklamada, 50 yaş ve altı üniversitelerin listelendiği sıralamada üniversiteler, öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüş olmak üzere beş boyutta 18 göstergeye göre değerlendirildiği belirtildi.

Dünyadaki 1171 genç üniversitenin değerlendirmeye alındığı sıralamada 673 üniversite yerini aldığı aktarılan açıklamada, "Türk üniversiteleri arasından ise 80 üniversite değerlendirmeye alınırken, 58 üniversite sıralamaya dahil olabildi. BAİBÜ, Türkiye'den sıralamaya girebilen üniversiteler arasından ise 22'nci sırada yer aldı." ifadesi kullanıldı.