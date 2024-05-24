BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda Geleneksel Gıda Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda Geleneksel Gıda Şenliği Düzenlendi

BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu\'nda Geleneksel Gıda Şenliği Düzenlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda Geleneksel Gıda Şenliği düzenlendi. Şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Folklor gösterisinin ardından gıda stantları gezildi ve katılımcılara farklı yörelere ait lezzetler ikram edildi. Şenliğe BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Coşkun Karaca, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Öztoprak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

24.05.2024 14:47
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulunda, "Geleneksel Gıda Şenliği" gerçekleştirildi.

Gıda İşleme Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şenlikte folklor gösterisinin ardından gıda stantları gezildi.

Daha sonra katılıcılara, farklı yörelere ait lezzetler ikram edildi.

Şenliğe, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Coşkun Karaca, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Öztoprak, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda Geleneksel Gıda Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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