Bakan Ablakwa, AfB'nin 2027 bütçesinde yüzde 99 üye katkısı öngörüldüğünü söyledi

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Afrika Birliği'nin (AfB) mali bağımsızlığını güçlendirmek için üye ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kıtanın kendi kaynaklarını harekete geçirmesi gerektiğini belirtti.

Ablakwa, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen Afrika Birliği Yürütme Konseyinin finansman konulu Olağanüstü Oturumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Afrika'nın önceliklerinin dış kaynaklara bağımlı olmaktan çıkarılması gerektiğini vurguladı.

AfB'nin mali bağımsızlığını güçlendirmek için üye ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kıtanın kendi kaynaklarını harekete geçirmesi gerektiğini belirten Ablakwa, AfB'nin 2027 yılı operasyonel bütçesinin yaklaşık yüzde 99'unun üye ülkeler tarafından karşılanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ablakwa, program bütçesine üye ülkelerin katkısının yalnızca yüzde 4, barış ve güvenlik bütçesine katkısının ise yaklaşık yüzde 12 seviyesinde kaldığına dikkati çekti.

2016'da kabul edilen uygun ithalat üzerinden yüzde 0,2 oranında vergi alınmasına ilişkin mekanizmanın 55 üye ülkeden yalnızca 18'i tarafından uygulandığını kaydeden Ablakwa, diğer ülkelere söz konusu düzenlemeyi hayata geçirme çağrısı yaptı.

Ablakwa, Gana'nın, AfB'nin finansmanında mali özerklik ve kurumsal verimliliği birlikte ele alan entegre reform modelini desteklediğini hatırlatarak, bütçe yönetiminde mükerrer harcamaların önlenmesi ve program temelli ortak bir bütçe sisteminin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Afrika kendi kaynaklarıyla finansman sağlamalı

Kıtanın kendi finansal kaynaklarını daha etkin kullanması gerektiğini vurgulayan Ablakwa, Afrika Çok Taraflı Finans Kuruluşları İttifakı ile AfB Komisyonu arasında önerilen işbirliğini desteklediklerini bildirdi.

Ablakwa, söz konusu ortaklığın 3 ila 5 yıl içinde Afrika finans kuruluşlarının sermaye ve finansman kapasitesini iki katına çıkarmayı, gelecek 10 yılda ise 200 milyar dolarlık ek finansman, yatırım, sigorta ve garanti kaynağı oluşturmayı hedeflediğini aktardı.

Afrika Merkez Bankası, Afrika Para Fonu ve Afrika Yatırım Bankasının kıtanın mali bağımsızlığı açısından temel kurumlar olduğunu belirten Ablakwa, Gana'nın bu kurumlara ilişkin onay belgelerini 2027'ye kadar tevdi edeceğini açıkladı.

Ablakwa, Gana'nın 2027'de Afrika Birliği dönem başkanlığını üstlenmesiyle Akra'da Afrika Finans Kuruluşları konulu Olağanüstü Zirve düzenleyeceklerini belirterek, üye ülkeleri bu tarihe kadar söz konusu kurumların onaylanması yönünde somut adımlar atmaya çağırdı.

Konuşmasının sonunda Ablakwa, Afrika Birliği'nin mali bağımsızlığının Afrikalıların kendi kaynaklarıyla, Afrikalılar için ve Afrika halkının hizmetinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.