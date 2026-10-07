Bakan Bak, Avrupa şampiyonu B1 Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'nı kutladı - Son Dakika
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Bakan Bak, Avrupa şampiyonu B1 Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'nı kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan B1 Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Bak, millilerin mücadelesiyle gurur duyduklarını belirterek başarıların devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu olan B1 Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Polonya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Türkiye B1 Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Şampiyona boyunca ortaya koydukları mücadeleyle bizleri gururlandıran millilerimizin elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa şampiyonu milli sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum."???????

Kaynak: AA
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