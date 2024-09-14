Bakan Bak, Edirne\'de Öğrencilerle Buluştu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de öğrencilerle bir araya geldi.

Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen buluşmada öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Bak, Edirneli pehlivanlarla sohbet etti ve gösteri güreşini izledi.

Okuldan Spora ve Mahalle Ligi Projesi kapsamında eğitim alan öğrencilerle futbol ve voleybol oynayan Bak, halat çekme yarışmasına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor gösterilerini izledikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Ardından Edirne Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Bak, buradaki eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gençlerle gelecek ve kariyer planlarına ilişkin sohbet eden Bak, masa tenisi ve voleybol da oynadı.

Bakan Bak'a ziyaretlerinde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.